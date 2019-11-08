أستاذ اقتصاد يطالب بإعلان محافظة القاهرة محمية سكنية

قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن الدولة المصرية تنفق تريليونات الجنيهات، من أجل تدشين مشروعات البنية التحتية، في الوقت الذي تحاول فيه سد عجز الموازنة العامة، واصفًا الأمر بـ"الإنجاز والتحدي الكبير".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن مشروعات الطرق والبنية التحتية من المشروعات الهامة التي تشير إلى تقدم الدول وسهولة الحركة والتيسير على المواطنين.

وتابع أن تفقد الرئيس السيسي مشروعات الطرق والكباري في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، رسالة سياسية للعالم، حيث يعبر عن مدى اهتمام مؤسسة الرئاسة والدولة بالمشروعات والمواطنين.

وأوضح أن المواطن يدفع تكلفة عدم وجود بنية تحتية وطرق منذ 30 عامًا، وناشد الرئيس السيسي بإصدار قرار، يمنع البناء العشوائي في مناطق مصر الجديدة والزمالك والمهندسين، للحفاظ على طابعها العمراني: "التنمية العشوائية التي تهدم الفيلل وتبني بدلًا منها عمارات بشكل عشوائي تضغط على الدولة وتجبر الدولة على إنشاء الكباري والطرق"، مناشدًا بإعلان محافظة القاهرة محمية سكنية.

وواصل: "نبطل بناء في القاهرة والمدن القديمة، وننتقل إلى البناء في المدن الجديدة، عشان منكلفش الدولة والمواطن، تكلفة إضافية هو اللي بيدفع تمنها".