بالصور.. حميد الشاعري وشيكو يقدمان واجب العزاء لأكرم حسني في والده

حرص عدد من نجوم الفن علي تقديم واجب العزاء في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، للفنان أكرم حسني في وفاة والده.

كان على رأس الحاضرين الفنان حميد الشاعري والفنان عزيز الشافعي والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، والفنان شيكو، وأحمد فهمي، وعماد كمال، محمد علي رزق.

وشيع الفنان أكرم حسنى جثمان والده، ظهر اليوم، من مسجد طلعت مصطفى بالمرحلة الرابعة بمدينة الرحاب، عقب أداء الصلاة عليه، وذلك بحضور أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو والمذيع أحمد أمين، والإعلامى أسامة منير، والكابتن نور خطاب.