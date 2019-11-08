بدأ، قبل قليل، عزاء والد الفنان أكرم حسني في مسجد حسن الشربتلي بمدبنة التجمع الخامس.

وتوفي والد أكرم حسني، أمس الخميس، وشيعت جنازته من مسجد طلعت مصطفى في مدينة الرحاب بمشاركة عدد من الفنانين والممثلين.