قالت الإعلامية سلمى الشماع، إن اختيار مقدمي البرامج في ماسبيرو لم يكن يعتمد على الوساطات، لافتةً إلى أنه شهد عددًا كبيرًا من المذيعات المتميزات مثل تماضر توفيق، والتي كانت قمة في الثقافة والأناقة.

وأضافت سلمى الشماع، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد مجدي، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد" الفضائية: "لما كنت تمشي في أروقة المبنى، كنت تشم رائحة حلوة أوي، لأن الستات اللي ماشيين كانوا عاملين زي الستات في الشانشزيليزيه".

وتابعت: "لكن دلوقتي أنا مببصش على المبنى، بيصعب عليّ من 2011، وقبل كده كنت بزعل من حاجات وبتمنى حاجات، لكن من التاريخ ده ابتديت أعيط لما أعدي قدامه".