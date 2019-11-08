كشفت الإعلامية سلمى الشماع، قصة دخولها عالم التقديم التلفزيوني، مشيرةً إلى أنها لم تفكر في خوض هذه التجربة، حيث كانت تعمل صحفية في قسم المنوعات، بصحيفة الأهرام.

وقال "الشماع"، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد مجدي، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد" الفضائية، أن الفنان التشكيلي أحمد فؤاد درويش، عرض عليها أكثر من مرة دخول عالم التلفزيون، لكنها رفضت.

وأضافت: "قالي هقدم لك في امتحان، وقلتله ماشي، ونجحت، كنت باخد 45 جنيه في الشهر في الأهرام، وكان مبلغ فظيع، وباخد أرباح ولما نجحت واشتغلت في التلفزيون، بقيت آخد 17 جنيه، ضحيت بأكتر من 30 جنيه عشان التلفزيون".

ولفتت، إلى أن المخرج الراحل محمد سالم، كان أول مخرج تعمل معه ةفي ماسبيرو: "كان لسه جاي من أمريكا ودماغه كلها إبداع وأفكار، كان محتويني، ويقول اللي ينفع واللي مينفعش، كان صوته عالي، وله هزة وهو ماشي وقريب من كمال الملاح".