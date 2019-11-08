شهدت السيارات المخصصة لبيع حلوي المولد بأسعار مخفضة والتي طرحتها محافظه المنيا عبر الإدارات التموينية بمراكز المحافظة التسع إقبالاً كبيراً من المواطنين حيث تم نشر السيارات بجميع المراكز تنفيذا لتوجيهات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، وأشاد عدد كبير من المواطنين بجودة المنتجات المعروضة وانخفاض أسعارها مقارنة بمثيلاتها بالأسواق الحرة.

وأكد مواطنون أن الأسعار التي تتراوح بين 17 و20 جنيها، تتناسب مع محدودي الدخل، وأن جميع الأصناف المطروحة متنوعة وبجودة جيدة، وأنهم حرصوا علي شراء كميات تكفي أسرهم، موجهين الشكر للواء قاسم حسين محافظ المنيا الذى كلف مديرية التموين ورؤساء الوحدات المحلية بطرح حلوى المولد بأسعار مخفضة بجميع المراكز.

وكانت مديرية التموين بالمنيا قد أعلنت عن طرح حلوى المولد بأسعار مخفضة بجميع المراكز، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين المحافظ، بتوفير الحلوى بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء وجشع التجار ولتكون متاحة ومناسبة لمستوى جميع المواطنين.

وأوضح الدكتور محمود سويف وكيل وزارة التموين أن جميع الإدارات التموينية بدأت في بيع حلوي المولد بأسعار مخفضة تتراوح من 17-20 جنيه للكيلو، وذلك عبر سيارات مخصصة لهذا الغرض منتشرة في المراكز، حيث تم نشر 3 سيارات بمركز المنيا موزعين في ميادين المحطة، الساعة، طريق سكة تلة، كما بدأت جميع مراكز المحافظة في نشر السيارات بالميادين العامة والتجمعات السكانية.