"الوطن" تنشر أسماء المصابين في حادث تصادم 3 سيارات بأسيوط

توصلت "الوطن" لأسماء المصابين في حادث تصادم ثلاث سيارات ربع نقل وميكروباص وملاكي بحري كوبري نجع سبع أول قرية بني سند التابع لمركز منفلوط في محافظة أسيوط، وهم كلا من (وجدي حشمت قليني 57 سنة، ومحمود عاطف محمود 22 سنة، وأحمد رمضان محمد 27 سنة، وجمعة أحمد صابر 28 سنة).

كان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق أسيوط منفلوط الزراعي ووقوع مصابين.

وانتقلت قوة من الشرطة والإسعاف لموقع الحادث كما انتقل محمود ياسين نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط، وبالمعاينة والفحص، تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة رقم 8654 ربع نقل، وسيارة رقم 3614 ميكروباص، وسيارة رقم 124043 ملاكي أسيوط، بسبب السرعة الزائدة.

تم نقل المصابين للمستشفى الجامعي وتحرر المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وتم رفع آثار الحادث بواسطة معدات مجلس مدينة منفلوط.