العثور على جثة شاب متحللة داخل حفرة جبلية بالغردقة

عثرت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر على جثة متحللة داخل حفرة عميقة بالمنطقة الجبلية الخلفية لحي مبارك 2 بمدينة الغردقة، وأمرت النيابة بنقلها لمشرحة مستشفى الغردقة العام، وجاري التحقيقات.

كان اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من العميد عادل حفني مأمور قسم شرطة أول الغردقة يفيد بتلقيه بلاغ من أهالي منطقة مبارك2 بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر في حالة تعفن، داخل مغاره جبلية في المنطقة الواقعة خلف حي مبارك جنوب مدينة الغردقة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين وجود الجثة في حفرة عميقة في منطقة جبلية لشاب في العقد الثالث من العمر، وتم استدعاء قوات الحماية المدنية لاستخراج الجثة من الحفرة وتم عمل محضر بالواقعة وجاري التحقيقات.

وقامت نيابة الغردقة بمعاينة الجثة، وبدأت التحقيقات في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حولها، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة مستشفي الغردقة العام لحين العرض على الطب الشرعي. وأكد أحد المصادر أن الشاب في العقد الثالث من العمر َكان يعمل بمخبز بحي مبارك 2، وتغيب عنه منذ شهر وتم معرفة وفاته بعد انتشار رائحة الجثة بالمنطقة، وتم إبلاغ قسم شرطة أول بالواقعة.