قررت نيابة الغردقة، اليوم، حبس رجل أعمال شهير بمدينة الغردقة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التزوير في مستندات في مجال العقارات.

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطار من العميد محمد دردير رئيس المباحث الجنائية، بتلقي مباحث الأموال العامة بلاغ من أحد المواطنين يفيد بقيام أحد رجال الأعمال يدعى ( ا. ع) بالتزوير في مستندات رسمية.

وأسفرت التحريات التي أشرف عليها العميد محمد دردير رئيس مباحث المديرية بصحة الواقعة، وتمكنت قوة من ضباط مباحث الأموال العامة من إلقاء القبض على المذكور بمقر إقامته بمنطقة الكوثر جنوب مدينة الغردقة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.