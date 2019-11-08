أعلن منظمو مؤتمر شباب الدقهلية الأول المقرر عقده يوم 16 نوفمبر الجاري بمدينة المنزلة عن غلق باب التسجيل، وأنه جار عملية الاختيار مع أخذ اعتبارات التمثيل العادل لكل الفئات.

وبحسب بيان المؤتمر، فإنه سيتم التواصل مع المقبولين خلال أيام، كما أنه جار الانتهاء من عقد المقابلات الشخصية الخاصة باختيار المتحدثين.

وأكد أن الحضور سيكون متاحا لمن يتم التواصل معهم فقط من خلال التصريح الشخصي الذي سيتم تسليمه.

وفي سياق متصل، استمرت الحملة الترويجية للمؤتمر في المدن المقام بنطاقها "المنزلة – الجمالية – المطرية " بالإضافة للترويج له في جامعة المنصورة.