افتتح وزير الشباب والرياضة، واللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، مؤتمر شباب مطروح بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة والنائب سليمان فضل وخالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة والعمدة حمدي الدربالي رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وممثلي الأزهر والكنيسة والأوقاف، ولفيف من مديري الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وأكثر من 250 شابا من مدن المحافظة الثمانية.

واستعرض خالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، جهود دعم منظومة الشباب والرياضة بالمحافظة، بدعم كلا من وزارة الشباب والرياضة ومحافظة مطروح من أجل تقديم خدمات متميزة للشباب من خلال منشآت رياضية واستغلال طاقاتهم وعرض مطالب المحافظة وأهمها إنشاء استاد رياضي وإنشاء مدينة شبابية ودعم مركز شباب مطروح بصالة للأنشطة الرياضية وتقديم الدعم للأندية الرياضية.