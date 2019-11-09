"مفيش سعر مضاعف ولا تزوير".. "تذكرتي" قضى على "غول سوق السوداء"

"السوق السوداء".. غول واجهته جماهير الكرة المصرية خلال سنوات طويلة، حيث عانى الجمهور الأمرين من أجل الحصول على تذكرة مباراة لفريقهم أو منتخب مصر، حيث كان يتم بيع التذاكر في السوق السوداء بأضعاف أسعارها، كما أن بعض ضعاف النفوس كانوا يزورون تذاكر المبارايات ويبيعونها للجماهير.

وقبيل بطولة الأمم الأفريقية للكبار، التي نظمتها مصر خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، أطلقت اللجنة المنظمة للبطولة نظام "تذكرتي"، والذي يتمكن من خلاله المشجع الحصول على تذكرته للمباراة إلكترونيًا، عن طريق "الفان آي دي" أو بطاقة المشجع تمكنه من حضور مبارايات فريقه دون اللجوء للسوق السوداء.

محمد عبدالعزيز، أحد مشجعي النادي الأهلي، قال إنه قبل ظهور نظام "تذكرتي" لحجز وشراء تذاكر المبارايات، كان يعاني كثيرًا من أجل الحصول على تذكرة خلال مبارايات الأهلي الأفريقية أو لقاء القمة، أو مبارايات المنتخب.

عبدالعزيز: كنت بشتري التذكرة بأضعف سعرها قبل تذكرتي

وأضاف لـ"الوطن" أنه في معظم الأحيان كان يخضع لجشع تجار التذاكر في السوق السوداء، ويشتري التذكرة بأضعاف ثمنها، إلا أنه منذ ظهور نظام "تذكرتي" وربط الحصول على التذكرة بالـ"فان آي دي"، اختفت السوق السوداء.

وأشار إلى أنه حضر معظم مبارايات بطولة الأمم الأفريقية السابقة في القاهرة، والتي حصل خلالها على التذكرة بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني، والذي على الرغم من مواجهته بعض المشاكل التقنية، إلا أنه حقق الغرض في الحصول على التذكرة بسهولة وبسعرها الحقيقي بدون سوق سوداء.

وليد: كنت بشتري التذاكر من السوق السوداء بأضعاف سعرها وتطلع مزورة

أما وليد الفقي، مشجع النادي الأهلي، ضرب مثالًا بمباراة الأهلي وسيوي سبورت في نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية عام 2014، حيث اشترى تذكرة بأضعاف سعرها الحقيقي ثم اكتشف أنها مزورة، ولم يتمكن من دخول الملعب إلا بعد فتح البوابات أمام غير حاملي التذاكر.

وأكد لـ"الوطن" أن الوضع حاليًا في ظل نظام تذكرتي أفضل كثيرًا، حيث يتمكن من حجز تذكرته والحصول عليها من مكان محدد بسهولة دون الدخول في حرب للحصول عليها من السوق السوداء، وعلى الرغم من وقوع الموقع أحيانًا، إلا أن النظام يتم تطبيقه على الجميع دون "لخبطة"، متمنيًا استمرار التجربة مع تلافي أخطاء البدايات.

الأسيوطي: بقيت بشتري تذاكر ليا ولعيلتي كلها بسهولة

محمد الأسيوطي من الإسكندرية، قال إنه خلال بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة حصل على التذاكر من موقع "تذكرتي" عن طريق "الفان آي دي" له ولأسرته بسهولة لحضور مبارايات البطولة في المحافظة، وهو الأمر الذي كان صعبًا في الماضي في ظل السوق السوداء.

وتابع: "دخول الاستاد بكل سهولة عن طريق التذكرة وبطاقتي الشخصية، مع ضمان وجود المقعد الخاص بي بسبب عدم طبع وبيع تذاكر أكبر من عدد مقاعد الملعب"، وكانت تنتشر التذاكر المزورة في السوق السوداء ما يتسبب في وجود أعداد متفرجين أكبر من سعة الاستاد.

وانطلقت بطولة الأمم الأفريقية تحت سن 23 سنة، المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 منذ عدة ساعات، مع استمرار نظام "تذكرتي" في الحصول على تذاكر المبارايات، منذ تطبيقه قبل بطولة الأمم الأفريقية للكبار في يونيو الماضي.