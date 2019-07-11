ترحب شركة tazkarti "تذكرتي" أشد الترحيب بجميع الأشقاء الجزائريين القادمين إلى بلدهم الثاني مصر، لتشجيع المنتخب العربي الجزائري في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالقاهرة، والذي نتمنى له جميعا مزيداً من الانتصارات والفوز بالأميرة السمراء.

وإذ تتمنى شركة tazkarti "تذكرتي" إقامة سعيدة لجميع الأشقاء الجزائريين والضيوف الأجانب، فإنها تلفت النظر إلى مجموعة القواعد المنظمة للبطولة على النحو التالي:

أولا: تنص القواعد المنظمة للبطولة على ضرورة استخراج كل مشجع لبطاقة المشجع أو الـFan ID وعليه حملها بصورة ظاهرة طوال تواجده فى أيام البطولة بالقاهرة أو المدن الأخرى التي تقام فيها مباريات البطولة.

ثانيا: يوجد منفذ لشركة تذكرتي بمطار القاهرة حيث يمكن للأشقاء الجزائريين بسهولة استخراج الـ Fan ID والحصول على تذاكر المباريات.

ثالثا: تسهيلا على الأخوة الجزائريين، وحدهم يمكنهم لضيق الوقت ولخروج عدد من المشجعين من نطاق المطار، حضور المباريات بجواز السفر وتذكرة المباراة.

وتعد شركة tazkarti "تذكرتي" باستمرار التنظيم المبهر لمباريات البطولة والشكل الحضاري لجميع المباريات مع حسم كامل في مواجهة أي خروج عن الروح الرياضية؟