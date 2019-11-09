صور.. عاصي الحلاني يُحيي حفلا بدار الأوبرا.. وابنه يشدو بـ"مالي صبر"

أحيا الفنان اللبناني عاصي الحلاني، حفلا غنائيا كبيرا ضمن الليلة الثامنة من مهرجان الموسيقى العربية، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تحت قيادة المايسترو حازم القصبجي.

صعد الحلاني إلى المسرح على أنغام أغنيته الوطنية "كبيرة يا مصر"، ومن بعدها قدم عددا من أشهر أغنياته منها "وأنا مارق مريت"، "وبالعربي" و"بحبك وبغار"، "يا بايعين الصبر" و"يا طير".

وقدم الحلاني نجله "الوليد" إلى الجمهور، مؤديا أغنية "مالي صبر"، وعقب الانتهاء منها قام "الوليد" باحتضان وتقبيل يد والده، وظل الجمهور يهتف لعاصي قائلين: "بنحبك يا فارس الأغنية".

وأكمل عاصي وصلته بتقديم أغنيات: "متل الكذبة"، "وأن كان عليا" و"ست الستات ياشرقية"، و"قولي جاي"، "يا ميمة"، واختتم حفلته بـ"احلف بسماها".