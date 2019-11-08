"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوطات الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

حفل عاصي الحلاني، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الثامن والعشرين، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، 8 مساء، أسعار التذاكر 510، 760، 1010 جنيها.

حفل تامر عاشور، في نادي ايرو سبورت بشيراتون، 6 مساء، وسعر التذكرة 250 جنيها، و500 جنيه.

حفل محمد ثروت وفرقة الإنشاد الديني، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، على مسرح الجمهورية، 8 مساء، سعر التذكرة 110 جنيها.

عرض تشارلي ومصنع الشيكولاتة، على مسرح الفلكي، الساعة 5، و8 مساء، وسعر التذكرة 100 جنيه.

العرض المسرحي الاستعراضي "الجميلة والوحش" بالعامية، على مسرح النهار، 7.30 مساء، وسعر التذكرة 30، 50، 75، 100 جنيه.