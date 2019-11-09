"مكافحة المنشطات": المكملات الغذائية الموجودة بمصر غير مرخصة

حذر الدكتور أسامة غنيم، الرئيس التنفيذي للمؤسسة المصرية لمكافحة المنشطات، من تناول المكملات الغذائية، نظرًا للمشكلات التي تسببها للقلب والكبد والكلى.

وأضاف غنيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن هذه المكملات يتم تلويثها بهرمون التيستيرون، مشيرًا إلى أن هناك نوعا خطيرا من المكملات يتم صناعته في مصانع "بير السلم" ويوضع في عبوات للمكملات العالمية، يكون محتواه من "بودرة السيراميك" وغيرها، لافتًا أن هذا النوع يسبب السرطان ومن الممكن أن يتسبب في الوفاة.

وتابع: "للأسف الشديد كل المكملات الغذائية الموجودة في الصيدليات أو المحلات الكبيرة كلها غير مرخصة، وغير حاصلة على موافقة وزارة الصحة"، لافتًا أنها تدخل لمصر عن طريق التهريب.

وأشار إلى أن وجود هرمون الذكورة في المكملات يؤدي إلى الضعف الجنسي والعجز الجنسي والإصابة بأمراض السرطان، لافتًا أن المؤسسة المصرية لمكافحة المنشطات ناشدت الدولة بوقف تداول المنشطات الغذائية في مصر، نظرًا للأضرار التي تسببها.