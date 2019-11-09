حصلت "الوطن" على أسماء ضحايا حادث التصادم المروع بين سيارة ميكروباص وأخري نقل، بطريق "الإسكندرية - القاهرة"، الصحراوي، أمام قرية "فريكانو بارك"، بدائرة العامرية ثان، غرب الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 15 أخرين.

حيث ضمت قائمة الوفيات شابين وهما "عز الدين عادل"، 17 عامًا، و"خالد عمر سعيد"، 18 عامًا، وتم نقل جثتيهما بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى العامرية العام.

وشمل كشف أسماء المصابين 15 شخصاً وهما "رجلان و12سيدة وطفلة"، وهما كلا من "عنان عصام الدين"، 20 عامًا، و"سعدة علي محمد"، 45 عامًا، بالإضافة إلي "مها إبراهيم نصار"، 47 عامًا، و "داليا سلامة محمد"، 35 عامًا، و"محمد عبدالله"، 32 عامًا، و"هالة حسن فتحي"، 27 عامًا.

كما أصيب أيضًا، الطفلة "فريدة محمد عبدالله"، 3 سنوات، و"جنة عبدالفتاح"، 20 عامًا، و"حنين حاتم شعبان"، 20 عامًا، و"شيماء" بدون بيانات، و"مشيرة إبراهيم"، 47 عامًا، و"سلمي حاتم شعبان"، 15 عامًا، و"ياسمين عبدالفتاح"، 17 عامًا، و"تقى حاتم شعبان"، 17 عامًا، و"إيمان عبدالله"، 47 عامًا.

جميعهم من مدينة قليوب، بمحافظة القليوبية، وجري نقل جميع المصابين إلي 3 مستشفيات وهما "العامرية العام - وادي النطرون - وغرب النوبارية"، وتتراوح اصابتهم بين نزيف وإرتجاج بالمخ وكسور وكدمات وسحجات بمختلف أنحاء الجسم.

وكان تلقي اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوقوع حادث تصادم، بدائرة العامرية ثان، بطريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوي، ووجود حالات وفاة ومصابين.