أكد الدكتور سيد سليمان خروج جميع حالات الإصابة بالاختناق بقرية سمك بمركز الخانكة من المستشفي بعد تقديم الإسعافات اللازمة لهم، حيث خضعت كل الحالات لجلسات الأكسجين وتحسنت حالتهم وخرجوا بالفعل من المستشفى.

جاءت الحالات طبقا لما هو مدون بسجلات الدخول بمستشفي الخانكة المركزي وهم، "فتحى أ. ج، وعبد العزيز ح أ، وفتحية ع .أ ، وفاتن م .أ وصباح ع ، وعزة أ . س، وسعيد أ .م ، ونعمة م . ح ، وعبير ع ، وأماني ح .ح، وإبراهيم ف .أ، وسماح ح. ح، و رشا ح . ح، وطلعت ا. ع، ومحمد ا .م، وشهد ا. م، والسيد م .ع، وأ حمد م، ووائل ا. م، السيد م. ا، وماجدة ا. أ، ورقية أ، وسميرة ا.م، وصابر ا.م، ومحمد س .م، وسعاد ع.ا .ح، والسيد ح .س.

وكانت مستشفي الخانكة العام في مقرها المؤقت بقرية ابوزعبل قد إستقبلت 27 حالة من المواطنين من قاطني عزبة سمك الواقعة في الضفة الثانية لترعة الإسماعلية المقابلة لمصنع أسمدة ابوزعبل بإدعاء إغماء وإختناق إثر إستنشاق الادخنة المتسربة من المصنع.

تحرر محضر بالواقعة وإخطرت الاجهزة التنفيذية والشرطة لإتخاذ إجراءتها.

قال الدكتور سيد سليمان مدير المستشفي انه جري إستقبال حالة إدعاء إختناق وإغماء بسبب الأدخنة الخاصة بالمصنع 24 حالة تم عمل الإسعافات اللازمة لهم وحالتهم مستقر وحالتين متوسطتين وحالة حرجة بسبب كبر سن الحالة وخرجت الحالات جميعا.

فيما أكد الأهالي المرافقين للحالات أن السبب هو مصنع الأسمدة والذي يعاني منه الأهالي منذ عشرات السنوات، مشيرين أن الشركة تتعمد التخلص من الغازات وفتح المداخن بعد الساعة 12 صباحا حتى لا يكتشف أمر تلوث البيئة وخاصة وأن أجهزة ومسئولي الرصد البيئي يكونوا غير متواجدين في هذا الوقت.

فيما أكد مصدر مسئول بالمصنع أن ماحدث إدعاء من المواطنين، مؤكدا أن المصنع مغلق وأمس الجمعة، أجازة رسمية، وليس هناك أي نوبات عمل في هذا الوقت ليتم الزج بأن السبب أدخنة صادرة عن المصنع.

من جانبه أمر الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية فور إبلاغه بالواقعة بتشكيل لجنة من البيئة والصحة تحت إشراف الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية للتوجه للقرية للوقوف على أسباب حالات الإختناق ومعاينة مصنعى الشبة والسماد بالمنطقة للتوصل للسبب الحقيقي مع إخطار فرع البيئة بالقاهرة ووزارة البيئة لبحث شكاوى الأهالي وكشف ملابسات الواقعة.