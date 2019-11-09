بالسيوف والأعلام الخضراء خرج آلالاف من محبي ومريدي الطرق الصوفية في مركز دشنا، قادمين من القرى والنجوع والمدينة، صباح اليوم، في موكب كبير بدأ من مقام الشيخ جلال الكندي في منطقة العزازية في مدينة دشنا، احتفالا بالمولد النبوي الشريف.

تحتفل كل طريقة صوفية كل على حده بشكل منفصل بحسب الطقوس المتبعة في كل عام، في موكب يمتد طوله كيلو متر، منهم من يحتفل بالجمال والخيول والسيوف والسكاكين، ومنهم أيضا من يحمل الأعلام الخضراء والسوداء.

أبرز هذه الاحتفالات، احتفال الطريقة الرفاعية التي تستخدم كل أنواع الأسلحة البيضاء في طقوسها، حيث يضعون سنونها في ألسنتهم وفي ظهورهم، وبعضهم من يسير عليها.

ويسير الموكب في حلقات طولية تمتد من مقام الشيخ "الكندي" حتى نهاية شارع المركز، يتوسطهم النائب حسين فائز عن دائرة دشنا والوقف، يمتطي حصانا في طقوس ورثها عن والده البرلماني ابن منطقة العزازية، وسط هتافات التكبير والتهليل.