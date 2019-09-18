عقدت المشيخة العامة للطرق الصوفية مؤتمرها العام بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، لمناقشة قضايا التصوف، في دعم القيم الأخلاقية والتسامح وكذلك التصوف فى مواجهة التطرف، والتأكيد على دعم الدولة المصرية فى مواجهة المخططات التى تستهدف تقسيم الشعب المصرى وللتأكيد على الثبات فى مواجهة هؤلاء

وكان على المنصة الرئيسية للمؤتمر الدكتور عبد الهادي البصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد أبو هاشم، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية وعضو مجمع البحوث الإسلامية.

ويشهد المؤتمر العام للتصوف حضورا كبيرا، حيث امتلأت القاعة الرئيسية لمركز الأزهر للمؤتمرات، وقال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن المؤتمر يقوم على عدة محاور صوفية مهمة، منها دور التصوف في دعم القيم الأخلاقية.

وأضاف أن ما نراه في كل ما حولنا من سلوك غير منضبط وخراب للذمم وبيع الأوطان إنما سببه ضعف الأخلاق، وهذا واقع عالمي، وأتقدم باسم الجميع بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لما قدمه من جهد وتضحية في سبيل سعادة هذا الوطن، ونعلن أننا رافضون بكل قوة أن ينال أحد من مصر أو قيادتها أوشعبها أو جيشها أو رجال أمنها.