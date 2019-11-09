توفي، مساء أمس الجمعة، موظف بالمعاش أثناء صلاة الجنازة على طفلة في الأقصر.

وشيع أهالي منطقة الكرنك القديم، جثمان محمد العسيري، صباح اليوم، وسط حالة من الحزن الشديد على رحيل الفقيد الذي كان يتمتع بعلاقات طيبة مع الجميع.

وقال مصطفى حارس نجل شقيق الراحل، إن عمه موظف بالمعاش، وينتمي إلى نجع الملقطة في الأقصر، ولديه علاقات طيبة مع الجميع.

وأضاف أن الراحل أثناء الركعة الثانية شعر بسكرات الموت، فنزل على الأرض ساجدًا ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء صلاة الجنازة على الطفلة، نقل المصلون جثمان عمه إلى منزله وجرى تغسيله، وأداء صلاة الجنازة عليه بالمسجد نفسه الذي توفي بداخله، وجرى تشييع جنازته إلى مقابر الكرنك بمنطقة النجع الطويل.