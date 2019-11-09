أطلقت المنطقة الروتارية (2451) تحت رعاية الدكتور شريف والي محافظ المنطقة، قافلة طبية بمشاركة 23 طبيبًا أمريكيًا وكنديًا تحت عنوان "علاج الشفة الأرنبية وشق الحلق"، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الابتسامة الجميلة بولاية سان فرانسيسكو، والمقرر استمرار فعالياتها من 3 لـ 15 نوفمبر.

وتهدف القافلة لإجراء الفحوصات الطبية وأكثر من 150 عملية جراحية للمواطنين الأشد احتياجًا، بمختلف التخصصات وفي جميع المحافظات من خلال التعاون مع الهيئات والجهات المعنية الرسمية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني.

وتضم القوافل العلاجية مجموعة من الخبراء والاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية من داخل وخارج مصر، حيث تجمع 23 طبيبًا أمريكيًا واستراليًا إضافة إلى الطلبة المتميزين في كلية ومعهد التمريض بجامعة أسوان حوالي 81 من الممرضات والممرضين الذين حصلوا على تدريبات منذ بداية القافلة.