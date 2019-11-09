أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، أن السلطات العراقية ستحقق في قضايا قتل المتظاهرين وتُفرج عن المحتجزين منهم، مشدداً على "ملاحقة كل من يعتدي أو يختطف أو يعتقل خارج إطار القانون والسلطة القضائية"حسبما أفادت قناة "العربية"

عبدالمهدي: سنحقق في قضايا قتل المتظاهرين

واعتبر عبدالمهدي، في بيان صدر عنه اليوم السبت، أن "المظاهرات من أهم وسائل الضغط لتحقيق الإصلاحات المطلوبة"، معتبراً أن الاحتجاجات التي تشهدها بغداد وعدة مدن عراقية منذ عدة أسابيع "من أهم الأحداث بعد العام 2003".

وبرر عبدالمهدي قطع خدمة الإنترنت عن العراق لعدة مرات في الأيام الماضية بأنها تُستخدم "بالتآمر وترويج العنف".

وعاد وشدد رئيس الوزراء العراقي، على أن كل من تثبت عليه تهم جنائية من أي طرف كان سيتم تقديمه للمحاكمة.

في سياق آخر، كشف عبدالمهدي عن "تعديل وزاري مهم" يأتي "استجابةً لمطالب المتظاهرين"، مشيرا إلى "طرح خطوات" لإصلاح النظام الانتخابي ومفوضية الانتخابات خلال أيام.

كما اعتبر عبدالمهدي أن "الأحزاب السياسية سقطت في ممارسات خاطئة كثيرة".