قال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة، التابعة للبيت الفني للمسرح، إن عرض "الطوق والأسورة" من إنتاج الفرقة يشارك ضمن عروض المسابقة الرسمية لمهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس في دورته الـ 21، والمقام في الفترة من 7-21 ديسمبر المقبل.

وأضاف "سرور" أن هذه المشاركة الدولية ضمن مهرجان قرطاج تأتي بعد عدد من المشاركات العربية للعرض منذ إعادة إنتاجه هذا العام، لما يمثله العرض من تميز واحتراف في كافة عناصره.

وعبر المخرج ناصر عبد المنعم مخرج العرض عن سعادته البالغة لمشاركة العرض في مهرجان قرطاج بتونس واصفا المهرجان بأنه من أقدم وأعرق المهرجانات على مستوى العالم من بداية الثمانينيات وهو مهرجان له سمعة طيبة وشرف لأي شخص المشاركة بمهرجان مثله، وهو مهرجان يتسم بالحضور الجماهيري الكبير لان الشعب التونسي شعب متذوق جيدا للفن والمسرح.

يذكر أن عرض "الطوق والأسورة" قدم للمرة الأولى في الدورة الثامنة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 1996، وحصل مخرجها ناصر عبد المنعم على جائزة أفضل إخراج في المسابقة الرسمية للمهرجان، وهى الجائزة الأولي لمصر في المهرجان ، و تمت إعادة إنتاج العرض في عام 2018 ضمن الاحتفال باليوبيل الفضي للمهرجان التجريبي .

وشارك العرض ضمن العروض المتنافسة على جائزة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي بمهرجان المسرح العربي الذي نظمته الهيئة العربية للمسرح في يناير 2019، وحصل العرض على جائزة أفضل عرض عربي ، لتصبح أول جائزة لعرض مصري في المهرجان العربي، و تم عرضه بهذه المناسبة كعرض الافتتاح في أيام الشارقة المسرحية بدولة الإمارات، كما شارك في شهر أغسطس الماضي بالمهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الـ 12.

"الطوق و الأسورة" تدور أحداثه في صعيد مصر حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر و تصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيي الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، ومن بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل، سلمى عمر، سارة مصطفى، نائل علي، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط و فرقته، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم ، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.