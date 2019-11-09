أفراد الأمن أكدوا واقعة المكملات.. تفاصيل يومين تحقيق في وفاة هيثم زكي

تواصل النيابة العامة التحقيق، في واقعة، وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، داخل شقته في كمبوند بيفرلي هيلز، بمدينة الشيخ زايد، في الساعات الأولى من الخميس الماضى، واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بالمتوفي، لتحديد أسباب الوفاة، وتحريات إدارة البحث الجنائى بالجيزة، ووحدة مباحث وحدة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، حول ملابسات الواقعة.

وكانت قوة من من المباحث، قد انتقلت وأجرت تغييرا في كالون الشقة، ووضعت شقة الفنان المتوفي تحت التحفظ، تنفيذا لقرار النيابة العامة، وتم وضع "مفتاح الشقة"، في القسم لحين ظهور ورثة.

ما حدث خلال الـ 48 ساعة من التحقيق، سجلته جهات التحقيق، من قبل الأجهزة الأمنية بالجيزة، والنيابة العامة أجرت خلالها معاينة ومناظرة لجثمان الفنان المتوفي، وتحفظت القوات على الكاميرات القريبة من المنزل، واستمعت خلالها لأقوال خطيبة خالته وخطيبته والصيدلي الذي أعطى هيثم الحقنة، و3 من أفراد الأمن بالكمبوند، ومناقشة المسعف الذي نقل هيثم في عربة الإسعاف.

تفاصيل كثيرة حصلت عليها جهات التحقيق، التي بدأت عملها في تمام الساعة 11 ونصف ليلة يوم الأربعاء الماضي مع وصول كل من دينا فؤاد 48 سنة مخرجة، خالة هيثم، وإنجى أحمد 26 سنة، حاصلة على بكالوريس إعلام، خطيبته، إلى قسم ثان الشيخ زايد، وأبلغا أن "هيثم أحمد عبد الرحمن زكى" 34 سنة، ممثل لا يتجاوب مع اتصالاتهما تلفونيا أو الطرق على باب شقته بالكمبوند، وطلبا مساعدة الشرطة، وتم استئذان النيابة العامة، لكسر باب الشقة.

وانتقلت القوات إلى مكان الواقعة وقامت بكسر باب الشقة، ووجدت جثة هيثم أحمد زكي، مسجى على وجهه بمدخل حمام غرفة النوم ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية وسلامة جميع منافذ الشقة وعثر على كمية من مكملات غذائية – مخلفات سجائر أعلى منضدة موجوده بصالة الشقة.

أخطرت النيابة العامة، التي انتقلت بصحبة المعمل الجنائي وناظرت الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي، لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

بمناقشة كل من "مصطفى. أ" مشرف أمن بالمنتجع، و"شريف .خ" 27 سنة فرد أمن بالمنتجع، و"علاء. ح"42 سنة فرد أمن بالمنتجع، قرروا أن المتوفى كان يعانى من حالة إعياء شديدة وقيء فجر اليوم السابق وأخبرهم أنها نتيجة تناولة كمية زائدة من المكملات الغذائية فقاموا باصطحابه بسيارة إسعاف داخلي إلى صيدلية (الدكتورة مها) داخل الكمبوند، وتم عمل الإسعافات الأولية وعاد إلى شقته ولم يظهر مرة أُخرى حتى ورد إتصال أقاربه.

تم إخطار النيابة العامة، التي انتقلت وباشرت التحقيق وقررت نقل جثة المتوفي إلى مشرحة النيابة العامة بزينهم وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريحها وإعداد تقرير بذلك، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.