أحمد حلاوة: "هيثم أحمد زكي ابن موت.. وأبوه عِشرة عمر"

نعى الفنان أحمد حلاوة، الفنان هيثم أحمد زكي، الذي وافته المنية في الساعات الأولى لصباح أمس الخميس، عن عمر 35 عاما.

وقال حلاوة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر": "كان واخد طيبة والدته وجده وأبوه، ده ابن موت، إنسان طيب جدًا، وأبوه عشرة عمر".

وأضاف: "هيثم من الناس اللي ربنا قدر لها الحب في الدنيا والحب في الآخرة، وأبوه نفسه يعتبر عاش وحيد ومات وحيد".

ولفت، إلى أن هيثم كان لديه هاجس بأنه سيموت، مشيرًا إلى أنه كان يلعب "جيم" و"بوكس" في أيامه الأخيرة، حيث كان يريد أن يقدم نفسه، من خلال بعض الأعمال الفنية، في قالب مختلف.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.