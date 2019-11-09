أقام محمد سعفان وزير القوي العاملة، حفل عشاء للمشاركين في المنتدى العربي للمرأة العاملة، بمشاركة فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية.

وعُقد المنتدي تحت عنوان "التمكين من منظور التنمية المستدامة"، وشهد إطلاق الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة العربية في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030.

كما جرى افتتاح معرض رائدات الأعمال، وعرض فيديو حول "جهود المنظمة فيما يتعلق بقضايا المرأة العاملة".

وأكّد وزير القوي العاملة في كلمته، على وجود إرادة سياسية مصرية داعمة بقوة لتمكين المرأة، مشيراً إلى أنَّ الدولة المصرية لديها استراتيجية طموحة لتمكين المرأة تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وتضم محورًا خاصًا بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وتقليل نسبة البطالة للنساء.