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كشف غموض الشروع في قتل موظف وسرقته أمام أحد البنوك بالمعادي

كشف غموض الشروع في قتل موظف وسرقته أمام أحد البنوك بالمعادي

النقابة العامة للصحافة: حروب الجيل الرابع تستهدف إفشال الدولة

النقابة العامة للصحافة: حروب الجيل الرابع تستهدف إفشال الدولة

تحرير 21 محضرا للمخابز في الدقهلية

تحرير 21 محضرا للمخابز في الدقهلية

صور.. رئيس دسوق يتابع مشروع الصرف "آفاق 2020" بكفر العرب  

صور.. رئيس دسوق يتابع مشروع الصرف "آفاق 2020" بكفر العرب  

"عنيك في عنينا" تكافح العمى في المنوفية والأقصر

"عنيك في عنينا" تكافح العمى في المنوفية والأقصر

برلمانية تطالب "التضامن" بسرعة تطبيق قانون ذوي الإعاقة

برلمانية تطالب "التضامن" بسرعة تطبيق قانون ذوي الإعاقة

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"وسواس قهرى".. تفاصيل جديدة فى واقعة العثور على جثة الطالبة شهد

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يوم شباب أفريقيا في سفح الأهرام: هنا أرض الحضارة

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