أصيب عامل بقسم الإنارة العامة برئاسة مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، بكسور في ساقيه إثر سقوطه من أحد أعمدة الإنارة العامة على الطريق السرية.

وأكد مصدر مسؤول برئاسة مركز ومدينة طلخا، أنه أثناء عمل سعد عبد التواب، بقسم الإنارة العامة، في صيانة أحد أعمدة الإنارة العامة، على طريق "طلخا – المحلة الكبرى، السريع"، سقط واقفا من ارتفاع نحو 8 أمتار، مما تسبب في إصابته بكسور.

وأوضح المصدر أنه جرى نقل المصاب إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، وتبين وجود كسور في ساقيه، وجرى عمل الإسعافات الطبية له لإجراء جراحة.

وزار محمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا، المصاب في المستشفى، برفقة كل من أحمد حمدي، سكرتير عام المركز، ومحمد النجار مدير العلاقات العامة، والمهندس أحمد رفعت مدير الإنارة العامة.

ووجه رئيس المركز، بتوفير كافة الرعاية الطبية والمادية للمصاب، إلى حين اكتمال شفائه.