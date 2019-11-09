"قم للمعلم وفه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا" بيت الشعر لأمير الشعراء أحمد شوقى، وهو البيت الذي انطلق منه الفنان التشكيلي مراد فخرالدين، مؤسس "جاليري نوت" بالزمالك، لتنظيم معرض استعادي للفنان الكبير محمد الطحان، تحت عنوان "50 سنة فن"، بجاليري نوت، احتفالا بعيد ميلاد محمد الطحان، ومن المقرر أن يمتد المعرض إلى يوم الجمعة المقبل.

وقال فخر الدين لـ"الوطن"، إن "المعرض يأتى احتفاء برحلة العطاء للفنان الطحان، والجاليري قرر افتتاح المعرض في أكتوبر الماضي تزامنا مع الاحتفال بعيد ميلاد محمد الطحان، تقديرا لدوره فى حياتي وحياة كثير من الفنانين، وكلمسة وفاء للفنان الكبير، الذى تتلمذت على يديه في وكالة الغوري، وقت أن كنت في بداياتي الفنية في سن الـ16 عاما، خصوصا أنه شخصية محبوبة ونعتبره بمثابة الأب الروحى لنا".

وأضاف فخر الدين: "المعرض يضم 65 عملا فنيا يعود تاريخ رسم بعضها إلى 1968، وبعضها مرسوم هذا العام، ويستخدم فيها الفنان خامة الزيت على التوال، واللوحات تشير إلى مراحل محتلفة فى مسيرة عمل الفنان، الذى بدأ المشاركة فى المعارض الفنية، منذ ستينات القرن الماضي، وله مقتنيات بمتحف الفن الحديث أيضا.. كما يضم المعرض عدد من الأعمال للصغار أحفاد الفنان من سن 7- 9 سنوات، بناء على رغبته".

يشار إلى أن الفنان محمد الطحان حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون الجميلة قسم التصوير الزيتى 1973، عضو نقابة الفنانين التشكيليين، شارك في عدد كبير من المعارض الجماعية، أقام الفنان عدة معارض في جنوب سيناء مدينة الطور ـ شرم الشيخ ـ دهب ونويبع، وهو يعتبر أول فنان مصري يغزو بفنه هذه المنطقة بعد تحريرها 1983، كما أقام العديد من المعارض الخاصة بمعظم محافظات ومدن مصر منها: الإسكندرية وطنطا وشبين الكوم وكفر الشيخ، وغيرها.

وحصل الطحان على عدة جوائز محلية ودولية منها الجائزة الأولى في التصوير مع شهادة تقدير من مسابقة الفنون التشكيلية الهيئة العامة لقصور الثقافة 1991، جائزة النقاد فى الخزف مع شهادة تقدير من مسابقة المعرض العام 1991، والجائزة الثالثة في التصوير مع شهادة تقدير من مسابقة المعرض العام "الماء في حياة الإنسان" 1988، ميدالية من بينالي الإسكندرية الحادي عشر في الحفر 197، وغيرها.