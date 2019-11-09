شهدت العاصمة الإدارية الأسبوع الماضي نهائيات الموسم الثاني من رالي السيارات الكهربائية محلية الصنع، وهى المسابقة التى أطلقتها أكاديمية البحث العلمي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وانتهى الرالي بفوز فريق المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان بالجائزة الكبرى وقيمتها 500،000 جنيه مصري بعد منافسة قوية ضمت 15 فريق مصري، وجاء في المركزالثانى فريق الجامعة الروسية وقيمة الجائزة ٢٥٠ ألف جنيه، أما المركز الثالث حصل عليه فريق جامعة الزقازيق والجائزة قدرها 125 ألف جنيه.

و أوضح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي في تصريح له أن الخطة التنفيذية للأكاديمية 2018/2022 تهتم بالتحالفات التكنولوجية والصناعية بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وتجميع القدرات الوطنية المبعثرة في الداخل والخارج، وتركز هذا العام على صناعة السيارات والصناعة الرقمية .

وأكد الدكتور ماجد غنيمة، الباحث الرئيس للمشروع والمشرف على مجمع الابتكار بهندسة عين شمس، أن جامعة عين شمس تتولي الإشراف الفني والتنظيمي للمسابقة وهى خطوة من الخطوات التي بدأت بمبادرة لنصل في النهاية إلى تصنيع كامل لسيارة كهربائية مصرية طبقاً لخطة وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ممثلة في أكاديمية البحث العلمي .