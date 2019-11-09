احتفل أهالي قرية كوم الضبع بمركز نقادة بافتتاح كوبري على ترعة أصفون، اليوم، في حضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، والنائبين صبري داود وحمدي سعد عضوي مجلس النواب، والمهندس صبري أبو شامه، وكيل وزارة الري وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ قنا إن التكلفة الإجمالية للكوبري بلغت مليونا و ٧٥٠ ألف جنيه ويربط قرية كوم الضبع بالطريق الزراعي "مصر-أسوان" الغربي، مشيرا إلى أن الكوبري حمولة ٧٠ طنا، وبطول ١٢ مترا، وعرض ٨ أمتار، وسيسهم بشكل فعال في تسهيل حركة المواطنين والسيارات.

أضاف "الهجان" أنه جرى تجميل مدخل الكوبري بجداريات ولوحات فنية بالجهود الذاتية بالتعاون بين جمعية بشائر الخير والمواطنين، مؤكدا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم المشروعات التنموية بالمحافظة وعملها جنبًا إلى جنب مع القطاع الحكومي لدعم برامج التنمية بالمجتمع.