أشرف زكي وإيهاب فهمي ومحمد إمام يستقبلون العزاء في هيثم أحمد زكي

حرص الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل إمام، وعمر مصطفى متولي، على استقبال واجب العزاء، في الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، المُقام حاليًا داخل مسجد الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر، وذلك بجانب رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفقيد.

وبدأ توافد الفنانين لتقديم واجب العزاء، على رأسهم أحمد صلاح حسني وباسم سمرة ومحمد رجب وهشام سليم، وناهد السباعي، وعمر السعيد، وهنا شيحة ودرة.

وغيب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.