توافد عدد كبير من الفنانين، لتقديم واجب العزاء في الفنان هيثم أحمد زكي، المُقام حاليًا في مسجد الشرطة، بمدينة السادس من أكتوبر، بعد أن غيب الموت الفنان الشاب، في الساعات الأولى لصباح الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وانهار عدد من نجوم الفنا بالبكاء خلاء تقديم واجب العزاء، بينهم الفنانة سمية الألفي وخطيبة هيثم أحمد زكي.

مشاهد من عزاء الراحل هيثم أحمد زكي

وكان أول حاضري العزاء الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الذي كان في استقبال المعزين هو والفنان القدير أحمد السقا، كما حضر الفنان أحمد صلاح حسني وعمر مصطفى متولي وهشام سليم وناهد السباعي وعمر السعيد وهنا شيحة ودرة، كما وصل الفنان محمد عادل إمام منذ قليل لتقديم خالص التعازي.

نجوم الفن في عزاء هيثم أحمد زكي

ووصلت الفنانات فردوس عبدالحميد وماجدة زكي وسهير رمزي وعبير صبري إلى مسجد الشرطة بزايد، لتقديم واجب العزاء في الراحل هيثم أحمد زكي، كما حضر أيضًا الفنان محمد رمضان ودينا الشربيني، وإيمي سالم، ودينا فؤاد إلى المسجد لتقديم واجب العزاء.

وحضر المنتج محمد محمود عبدالعزيز إلى مسجد الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر، وهو متكئ على عكاز، لتقديم واجب العزاء، فضلا عن حضور محمد هنيدي، وأحمد حلمي، وأحمد فلوكس، وصلاح عبدالله.

وغيَّب الموت هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وجرى تشييع جثمان الفنان الراحل بعد صلاة ظهر الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب المنزل بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.