قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي سابقًا، إن إعلان وكالة بلومبرج الأمريكية، عن تراجع التضخم في مصر إلى أدنى مستوى منذ 9 أعوام، يؤكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق الكثير من النتائج الإيجابية والطيبة في مؤشرات الاقتصاد المصري، خاصة في معدلات التضخم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن سعر الدولار انخفض أمام الجنيه بشكل كبير منذ مطلع العام الحالي، وسيستمر في الانخفاض، خاصةً أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا من الغاز الطبيعي، بل وتصدره إلى الخارج، كما يشهد قطاع السياحة انتعاشًا كبيرًا.

وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن تراجع التضخم في مصر إلى أدنى مستوى منذ 9 أعوام يمثل أحد أكبر إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أخذت الحكومة المصرية والبنك المركزي على عاتقهما تطبيقه بدعم من قبل صندوق النقد الدولي في عام 2016.

وأوضحت بلومبرج، في سياق تعليق بثته على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن تراجع التضخم لمستويات منخفضة قياسيا يعكس انخفاضا كبيرا في أسعار السلع الغذائية والمشروبات، التي تشكل العنصر الأكبر تأثيرا على مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس معدل التضخم في البلاد.

وأضافت الوكالة أن تراجع التضخم يمنح البنك حافزا جديدا من أجل طرح مزيد من الخفض في سعر الفائدة خلال اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل، ومن ثم انعاش بيئة الأعمال مع مراعاة تأثير ذلك الخفض المحتمل على مصالح المستثمرين في الدين المحلي الذين يعدون مصر وجهة مفضلة للاستثمار تمنحهم أفضل سعر للعائد مقارنة بمثيلتها من الأسواق الناشئة.