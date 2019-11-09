واصلت معدلات التضخم السنوي والزيادة في الأسعار للسلع الاستهلاكية والغذائية، التراجع، لتصل لأدنى مستوياتها منذ أكثر من 10 سنوات.

وأعلن الجهاز المركز للتعبئة العامة والاحصاء، في بيان له أمس، تراجع معدلات التضخم السنوي لشهر أكتوبر الماضي، ليصبح 2.4% مقابل 17.5% خلال نفس الشهر في عام 2018.

وأكد أن أهم اسباب تراجع معدلات التضخم، انخفاض إجمالي أسعار قطاع السلع الغذائية والمشروبات بنسبة 6.3%، حيث انخفض إجمالي أسعار الخضراوات، بنسبة 17.2%، بسبب انخفاض أسعار الطماطم بنسبة 37%، والبطاطس 22.2%.

كما تراجعت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء بنسبة 10.5%، حيث انخفضت أسعار اللحوم الحمراء الطازجة بنسبة 7.3%، والدواجن 16.4% والأسماك الطازجة 6.9%، بينما ارتفعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5% بسبب زيادة أسعار اللبن الحليب كامل الدسم بنسبة 4.7%، والجبن بنسبة 2.2%.

وأضاف أن معدلات إجمالي أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والدخان سجلت ارتفاعا قدره 1.9% بسبب زيادة أسعار السجائر والمعسل، بنسبة 1.9%، كما سجلت إجمالي أسعار قسم الملابس والأحذية ارتفاعا قدره 5.7% بسبب زيادة أسعـار الملابس الجاهزة بنسبة 5.9%، والأحذية بنسبة 5.1%.

كما سجلت أسعار الكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 21.3%، وسجل قطاع الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة رتفاعاً قدره 2.1%، بسبب زيادة أسعار السجاد بنسبة 2.5%، والمفروشات المنزليـة 3.1% والأدوات الزجاجية والمنزلية وأدوات المائدة 3.5%.

كما سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 11.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 13.8% و العيادات الخارجيـة 38.5%، كما سجلت اسعار كل من الرحلات السياحية ارتفاعا بنسبة 15.4%، ومصروفات التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي 29.3% والتعليم الثانوي العام والفني 28.6% والتعليم العالي 27.5%.