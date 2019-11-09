وصل الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، إلى مسجد الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر، قبل قليل، وهو متكئ على عكاز، وذلك لتقديم واجب العزاء، في الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، والذي رحل عن عالمنا نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وحرص عدد من الفنانين، على استقبال المُعزين، منهم أشرف زكي، وإيهاب فهمي، وأحمد السقا، ومحمد عادل إمام، وعمر مصطفى متولي، وذلك بجانب رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق لـ"هيثم".

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.