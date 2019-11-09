احتفلت محافظة مطروح، مساء اليوم، بذكرى المولد النبوى الشريف، من خلال الحفل الذى نظمته مديرية أوقاف مطروح، بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، نائبًا عن اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، ولفيف من مديرى المديريات، ورؤساء المصالح، ومشايخ وأئمة الأوقاف والأزهر، بمسجد التنعيم بمدينة مرسى مطروح.

وقدم الاحتفالية، الشيخ محمد مصطفى مدير إدارة مساجد مطروح، والتى بدأت بقراءة آيات من القرآن الكريم للشيخ عزت جمال، أعقبها كلمة لفضيلة الشيخ محمود عمر الفاروق مدير الدعوة بأوقاف مطروح، أكد فيها على أهمية الأخلاق وإيقاظ الضمير لإحياء الأمم، أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولفت "مصطفى"، إلى أن المسلمين يحتفلون كل عام بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع جاء به إصلاح للأمة، وكان منها وأهمها إيقاظ الضمير ومكارم الأخلاق ليتممها، حتى نكون فى سمو أخلاقى دائم حتى مع من يخالفنا، ومع إيقاظ الرسول لذلك الضمير فى نفوس من حوله، لترك عبادة الأصنام، ثم محاسبة أنفسهم بعد الإسلام الذى أكد على أنه لا فائدة من العبادات، إلا إذا كانت مصلحة للسلوك والأخلاق، وأن العمل والضمير لا ينفصلان عن عبادة الله تعالى، ومع الوقت أثمر ذلك الغرس الطيب إلتزاما بالنواهى والأوامر الربانية، لينتج مجتمعًا صالحًا، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين من بعده، نموذجا لنقتدى بهم ونهتدى بالطريق الصواب، مما يجعل ضرورى إيقاظ ضمائرنا طاعة لله وأوامره، وإيقاظا للهمم بما يعود على المجتمع والوطن.