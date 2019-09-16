قال على المانسترلى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن «لجنة السياحة الدينية بالغرفة ستعقد، الأسبوع المقبل، اجتماعات مع ممثلى شركات السياحة الراغبة فى تنظيم برامج العمرة لهذا العام، لشرح منظومة بوابة العمرة المصرية الإلكترونية والضوابط المنظمة لموسم العمرة، وأيضاً السعودية، للموسم الجديد 1441 هجرية».

وأضاف «المانسترلى»، لـ«الوطن»، أن أسعار عمرة المولد النبوى ستشهد زيادة تتراوح بين 10 و15% بالمقارنة بالعام الماضى، بعد زيادة الرسوم الإدارية للعمرة فى كل من مصر والسعودية، فضلاً عن الزيادات الطبيعية السنوية فى أسعار الخدمات وتذاكر الطيران.

وقال محمد عابد، عضو الجمعية العمومية للغرفة، إن «أسعار عمرة المولد النبوى بالنسبة للبرامج الاقتصادية التى تبلغ مدتها 15 يوماً ستبدأ من 14 ألف جنيه فيما ستبدأ برامج الـ4 نجوم من 18 ألفاً، والـ5 نجوم من 21 ألفاً»، موضحاً أن هناك زيادات جديدة فى أسعار تذاكر الطيران خلال موسم العمرة الجديد.