فيديو.. جابر القرموطي يطرح أولى أغانيه بعنوان "مدرستي"

طرح الإعلامي جابر القرموطي، أولى أعماله الغنائية، بعنوان "مدرستي"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بعدما اتجه إلى الغناء وممارسة العزف على العود، في الأسابيع الأخيرة.

أغنية "مدرستي" مستوحاة من الأغنية الشهيرة "بيلا تشاو"، إذ تم إعادة توزيعها واختيار موضوع يناسب المزاج العام، حيث يناقش من خلالها إحدى القضايا المُتعلقة بالمنظومة التعليمية.

ومن كلمات الأغنية: "هنصحى بدري.. إصحى المدارس.. منبهات منبهات منبهات.. قوم يلا بسرعة.. قوم يلا إجري.. عشان نلاقي مواصلات".

"مدرستي" من كلمات مايكل سمير، وتوزيع إبراهيم أحمد، وغناء جابر القرموطي، وحبيبة وائل، وحلا أشرف، ونور عبد الله، ودانا كمال، وتمثيل دور الأم بثينة يوسف.