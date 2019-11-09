تستضيف الجمعية المصرية للكاريكاتير في السابعة من مساء غدا الأحد بمقرها بالعجوزة، الدكتور محمد رفعت الإمام، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب بدمنهور، والدكتور أرمن مظلوميان، رئيس الهيئة الوطنية الأرمينية بالقاهرة، والفنان هرانت كششيان، بحضور الفنان جمعة فرحات رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير.

يتناول اللقاء الحديث عن الدور الذي لعبته الجالية الأرمينية في الثقافة المصرية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، ويستعرض الضيوف سيرة ومسيرة مجموعة من مشاهير وأعلام الأرمن في مصر منهم: رسام الكاريكاتير الشهير ألكسندر صاروخان (1898- 1977)، والفنان التشكيلي سيمون سامسونيان (1915- 2003)، والموسيقار فؤاد جرابيت بانوسيان (1916- 1988) الشهير بفؤاد الظاهري، والذي قدم الموسيقى التصويرية لأكثر من 350 فيلما في السينما المصرية منهم: فيلم رد قلبي، وفيلم الزوجة، يدير اللقاء الباحث والكاتب: عبدالله الصاوي مؤسس مشروع ذاكرة الكاريكاتير.