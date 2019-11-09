تلقت الفنانة روجينا، كلمات الشكر والثناء من قبل زملاء الوسط الفني، بعد موقف الشهامة من زوجها الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، مع الراحل هيثم أحمد زكي.

وردت روجينا على زملائها، "أشرف محترم قبل ما يكون نقيب"، وجلست روجينا خارج قاعة الرزاق بعد تقديمها واجب العزاء، بصحبتها إيمان العاصى وشيري عادل.

وشيّع جثمان الراحل من مسجد عمر مكرم الخميس الماضي، عقب أداء صلاة الجنازة عليه.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح الخميس الماضي، عن عمر 35 عاما.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارًا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها.

وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد أخر أعماله.