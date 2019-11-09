وصل الفنان محمد هنيدي، وأحمد حلمي، وأحمد فلوكس، وصلاح عبدالله، إلى مسجد الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر، قبل قليل، وذلك لتقديم واجب العزاء، في الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، والذي رحل عن عالمنا نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وحرص عدد من الفنانين، على استقبال المُعزين، منهم أشرف زكي، وإيهاب فهمي، وأحمد السقا، ومحمد عادل إمام، وعمر مصطفى متولي، وذلك بجانب رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق لـ"هيثم".

وتوافد نجوم الفن ونقيب الممثلين، مساء اليوم، على مقر عزاء الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، المقام بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

وغيَّب الموت هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وتم تشييع جثمان الفنان الراحل بعد صلاة ظهر الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب المنزل بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.