عمر الفيشاوي يساعد والدته سمية الألفي لتقديم واجب العزاء في هيثم زكي

حرصت الفنانة سمية الألفي، على تقديم واجب العزاء، في الفنان هيثم أحمد زكي، داخل مسجد الشرطة، في مدينة السادس من أكتوبر، رغم حالتها الصحية وصعوبة الحركة، إذ ساعدها ابنها الأصغر عمر الفيشاوي، واتكأت عليه.

واستقبل عدد من الفنانين، المُعزيين، منهم أشرف زكي، وإيهاب فهمي، وأحمد السقا، ومحمد عادل إمام، وعمر مصطفى متولي، وذلك بجانب رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق لـ"هيثم".

وغيَّب الموت هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وجرى تشييع جثمان الفنان الراحل بعد صلاة ظهر الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب المنزل بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.