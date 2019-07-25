انهارت الفنانة سمية الألفي من البكاء عقب تلقيها نبأ وفاة الفنان فاروق الفيشاوي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد معاناة مع مرض السرطان.

وكشف مصدر، لـ"الوطن"، أن "الألفي" ظلت تصرخ قائلة: "فاروق مات"، مضيفاً أن الأخيرة ظلت داعمة للفنان الراحل أثناء فترة مرضه مرورًا بأيامه الأخيرة التي شهدت تدهور حالته الصحية.

وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي، فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.

ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد، بعد صلاة الظهر، من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين.

وكان الفيشاوي، قد شارك مؤخرا في عروض مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخراني، والتي انطلق عرضها في شهر فبراير الماضي، ولكن القدر لم يمهله لاستئنافها.

وحرص نجوم الفن والغناء على نعي الفنان الراحل عبر منشورات لهم على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم محمود ياسين قائلا: صديقي الشهم الجدع في ذمة الله، ونضال الشافعي إذ قال: رحل القيمة والقامة.. مع السلامة، وكذلك عمر زهران في رسالة مؤثرة.

ونعت نقابة المهن التمثيلية، الفنان الراحل قائلة في بيان لها: "كان رمزا من رموز الفن المصرى وسيظل. رحم الله الفقيد والهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".