تفتتح الفنانة التشكيلية لمياء الشبراوي، معرضها الجديد، والذي من المنتظر افتتاحه في 17 نوفمبر الجاري بجاليري "فورتي" بمدينة الشيخ زايد، ويأتي المعرض تحت عنوان "حديث الفراشات.. وفوضى الكون".

عن العنوان وفلسفة الأعمال، قالت الفنانة لمياء الشبراوي، في تصريحات صحفية، إنَّ المعرض يدور في منتصف القرن الماضي، ومن عمق أحداث العنف الشديد المصاحبة للحرب العالمية الثانية، حيث ظهرت واحدة من أهم الاكتشافات العلمية المرتبطة بتأثيرات الطقس والمناخ، وهي "نظرية الشواش"، والتي اعتمدت في أساسها على خفقان أجنحة الفراشة.

وتابعت: "تخيل إن رفة جناح فراشة في الصين قد تتسبب عنها، بفعل تضاعُف التأثير، فيضانات وأعاصير ورياح هادرة في أبعد الأماكن في أوروبا أو أمريكا أو أفريقيا، ومنذ العام 1963 وقمة العِلم في العالم مشغولة بمحاولة الإمساك بسر هذا التأثير الجبار الذي تُحدِثه فراشة. كائن من أضعف مخلوقات الكون أحدث فارقاً عظيماً في طريقة التنبؤ بأحداث مناخية ضخمة".

يعد المعرض التجربة الثانية للفنانة لمياء الشبراوي، وهي فنانة تشكيلية معاصرة مواليد القاهرة 1977، تخرجت من كلية الفنون الجميلة عام 2000، شعبة التصميم المطبوع، تتميز أعمالها بالتفاصيل والتناغم فأظهرت اهتماماً واضحا بالباطن وما بداخل الإنسان بدلاً مما هو ظاهر، لتمثل هذه الفلسفة الفنية السمة الأساسية لأعمالها منذ تخرجها.