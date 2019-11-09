اقتصادي: ثناء بلومبرج على الاقتصاد المصري بفضل القيادة السياسية

علق الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، على تقرير وكالة بلومبرج الاقتصادية وثنائها على انخفاض التضخم لأدني مستوياته منذ 9 سنوات، بأن ذلك يرجع لرؤية القيادة السياسية والقرارات الإصلاحية الجريئة التي تمت السنوات الأخيرة.

وقال الإدريسي، إنه يجب العلم أن معدل التضخم ليس له علاقة بسلعة واحدة بعينها لكن هو يحدد عن طريق إخراج متوسط لأسعار سلة من السلع التي يتم تحديثها طبقا لأمور نسبية خاصة بالاقتصاد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "dmc"، أنه لا يمكن الحكم على التضخم عن طريق ارتفاع أو انخفاض سلعة واحدة، "مينفعش أقول إنها انخفضت فأقول إن المعدل انخفض فهو لا يقاس بسلعة واحدة لكن بسلة من السلع".

وتابع أنه يجب أن يقف أي مهتم بالاقتصاد عند مؤشرين على وجه التحديد في المؤشرات الاقتصادية الكلية وهما "البطالة والتضخم"، حيث يعد الاثنان هما الأقرب لحياة المواطن، مشيرا إلى أن الأهم في الأمر هو التراجع المستمر في التضخم وليس تراجعا وقتيا فقط.

واستطرد أن هذا التراجم دليل على أن الأسعار ستبدأ في الانخفاض، وكذلك انخفاض أسعار السلع المرتبطة بالحياة اليومية كالطعام والشراب.

وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن تراجع التضخم في مصر إلى أدنى مستوى منذ 9 أعوام يمثل أحد أكبر إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أخذت الحكومة المصرية والبنك المركزي على عاتقهما تطبيقه بدعم من قبل صندوق النقد الدولي في عام 2016.

وأوضحت بلومبرج - في سياق تعليق بثته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت - أن تراجع التضخم لمستويات منخفضة قياسيا يعكس انخفاضا كبيرا في أسعار السلع الغذائية والمشروبات، التي تشكل العنصر الأكبر تأثيرا على مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس معدل التضخم في البلاد.

وأضافت الوكالة أن تراجع التضخم يمنح البنك حافزا جديدا من أجل طرح مزيد من الخفض في سعر الفائدة خلال اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل، ومن ثم انعاش بيئة الأعمال مع مراعاة تأثير ذلك الخفض المحتمل على مصالح المستثمرين في الدين المحلي الذين يعدون مصر وجهة مفضلة للاستثمار تمنحهم أفضل سعر للعائد مقارنة بمثيلتها من الأسواق الناشئة.