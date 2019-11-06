قال الدكتور علي مسعود، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يتمكن من تطبيق سياسة نقدية صحيحة بالاقتصاد، التركي لرأب الصدع الذي لحق بها في الآونة الأخيرة.

وأضاف "مسعود" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الآن" والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاقتصاد التركي لن يتطور في المستقبل لانتهاج نظام أردوغان سياسات خاطئة، "مش شايف أي بوادر لتعافي الاقتصاد التركي في ظل السياسات التي ينتهجها أردوغان سواء السياسات المالية أو التجارية"، موضحا أن التدخل السافر التركي عسكريا في العراق وسوريا يضر بمصالحها الاقتصادية والسياسية الدولية، ويؤكد تعاون النظام التركي مع المجموعات الإرهابية وعلى رأسها "داعش".

وأكد خبير الاقتصاد السياسي، أن ما تقوم به تركيا قد خلق صورة ذهنية لدى المستثمرين الأجانب والمحليين بأن مستقبل الاقتصاد التركي على يد "أردوغان" سيكون غامضا: "فيه شركات كتير أعلنت أفلاسها في تركيا ما أدى لتراجع الاستثمار الأجنبي في قطاعات عدة هناك".