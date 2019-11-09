عبدالله رشدي: الهجوم على الشعراوي ممنهج.. واعتذار أسما "شجاعة"

رحب الدكتور عبد الله رشدي، أحد علماء الأزهر الشريف، باعتذار الإعلامية أسما شريف منير، بعدما وصفت بعض آراء الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بـ"المتطرفة".

وقال خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "انتي الأقوى"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور": "من تاب يتوب الله عليه، وليس من العقل أن نذبحً إنسانًا أو ننتقم منه بعد اعترافه بخطئه، وما حدث نوع من الشجاعة الأدبية، وبدلًا من أن نهاجمها يجب أن نقدم ما فعلته على أنه نموذج، لأن الاعتراف بالحق فضيلة".

وأضاف أن الانتقاد مكفول للجميع، مشددًا على ضرورة أن يكون موجهًا للفكرة، ودون أن يكون مختلطًا بالسب والقذف: "لما آجي أشتم وأقل أدبي أو أقول ده إرهابي، دي تهم مبتورة، مينفعش نستخدمها مع رمز وقيمة كبيرة لكل المسلمين زي فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي".

وأكد أن الهجوم على الشيخ الراحل، خلال الأيام الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعد أمرًا ممنهجًا ومقصودًا: "لكن هجوم أسما عليه لم يكن مقصودًا، لكن الذين هاجموا الشيخ بعدها لم يراعوا الآداب أو التقاليد العامة والفهم والوعي والمعرفة، وما يحدث في السوشيال ميديا ممنهج ومقصود حتى يفقد المسلمون الثقة في رموزهم الدينية، ويكون المسلم إرهابيًا ومفتتًا".