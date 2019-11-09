قال عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الوضع الاقتصادي في مصر له ظروف خاصة وتداعيات مختلفة عن العالم الخارجي، حيث إن ارتفاع أسعار بعض السلع لا تقتصر فقط على زيادة سعر الدولار أمام الجنية المصري، بل قد يكون هناك ممارسات احتكارية قد تؤثر على الأسواق والمنتجات وخاصة أسعار مواد البناء في مصر.

وأضاف "الجوهري"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال"، أن هناك تحسن طفيف في أسعار السلع والمنتجات ولكن انخفاض الأسعار بهذا الشكل الطفيف لم يلمسه المواطنين، مستطردًا: "المنتجات والسلع لما كانت بتزيد كانت بترتفع بدرجة كبيرة، بس الانخفاض بيكون تدريجي وبقيمة طفيفة".

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه بالرغم من انخفاض التضخم في مصر، إلا أن المواطنين لم يشعروا بالتحسن في الأسعار بشكل قوي، مضيفًا: "مواد البناء انخفضت أسعارها بشكل جيد، نتيجة تحفيز الصناعات المصرية، وانخفاض الفائدة البنكية على المؤسسات والمصانع وتحسن الجنية المصري أمام الدولار".