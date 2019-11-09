استقبل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم، وزيرة البيئة، وذلك لتفقد مصنع أبو زعبل للأسمدة بعد تعرض 27 مواطنا من قاطني عزبة سمك بأبوزعبل التابعة لمركز ومدينة الخانكة للاختناق، للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة أسباب صعوبة التنفس، والتأكد من كونه نتيجة الغازات والأدخنة الناتجة من المصنع أو نتيجة عامل من العوامل والملوثات الأخرى أم ليس له علاقة بالمصنع.

وأكدت وزيرة البيئة أنه جرى الدفع بفريق فني متخصص بجهاز شئون البيئة لأخذ عينة من الهواء، والانبعاثات الصادرة عن المصنع باستخدام الأجهزة الحديثة المعدة لهذا الغرض، للوقوف على مدى احتوائها على ثمة ملوثات من عدمه، ومن المقرر أن تظهر نتيجة التحليل الأولي خلال 24 ساعة من وقت أخذ العينة.

كما وجهت الوزيرة الفريق الفني بأخذ عينة من الهواء والبيئة المحيطة بالمصنع من الخارج وحتى حدود العزبة والمناطق المجاورة للوقوف عن مدى احتوائها على أي ملوثات من عدمه وأسبابها، في حال ثبوت وجودها، ومن المقرر أن تظهر نتيجة التحليل خلال خمسة أيام من وقت أخذ العينات.

وقال محافظ القليوبية إنه لم يثبت حتى الآن مدى صحة تلك الواقعة وأسبابها، وحرصاً من المحافظة على الوقوف على حقيقة الأمر حتى يتسنى اتخاذ اللازم حياله على وجه السرعة، فجرى أخذ عينة من مياه الشرب والصرف الصحي بالمنطقة بواسطة الأجهزة المختصة بوزارة الصحة لتحليلها للوقوف على مدى احتوائها على أي ملوثات كيمائية من عدمه ومن المقرر أن تظهر نتائج التحليل خلال 24 ساعة على الأكثر.

وأضاف أن صحة المواطن خط أحمر، ولن يسمح بأي شيء يتسبب في إلحاق الضرر أو يتسبب في إيذاء المواطنين وبمجرد الحصول على نتائج العينات التي جرى أخذها من قبل جهاز شئون البيئة ومديرية الصحة فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وغلق أي منشأة تعرض حياة المواطنين للخطر.

وشعر بعض المواطنين قاطني منطقة "عزبة سمك" بصعوبة تنفس بزعم أن السبب في ذلك هو الغازات والأدخنة الصادرة عن مصنع أبو زعبل للأسمدة الكائن بترعة الإسماعيلية من الاتجاه المقابل للعزبة، وجرى تحويلهم جميعا وعددهم 27 حالة للكشف الطبي بإحدى المستشفيات الحكومية بالمحافظة، وجرى تعافيهم جميعا، وخرجوا من المستشفى بعد التأكد من سلامتهم الصحية وعدم الحاجة لحجزهم بالمستشفى.

تؤكد المحافظة أنه جرى اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة التي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وأنه لا توجد ثمة مخاطر تحيط بالمواطنين في الوقت الحالي، وسيجرى اتخاذ الاجراءات حيال الأمر على ضوء ما سوف تسفر عنه نتيجة التحاليل للعينات وسوف يعلن عن ذلك أولا بأول في حينه.